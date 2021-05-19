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    Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talipler var

    Mbaye Diagne'ye İngiltere'den talipler var

    Devre arasında WBA'ya kiralanan Senegalli golcünün performansı sonrası İngiltere'de talipleri arttı.
    • Haber Merkezi
    • 19.05.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 13:15
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    Ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiralanan Mbaye Diagne, Premier Lig'de sergilediği performansla Galatasaray'ın sorunlarına ilaç olacak.

    3 İNGİLİZ TAKIMI İSTİYOR

    Takımı küme düşse de Premier Lig'de ortaya koyduğu futbolla birçok İngiliz kulübünün ilgilendiği ve temasta bulunduğu Diagne, sarı-kırmızılıların bu sezon kadro planlaması ve transfer bütçesi adına elini rahatlatacak.

    Öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almaya çalışan ve Brentford ile masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray'ın eli Senegalli golcünün satışından kazanılacak para ile güçlenecek.

    Yarım sezon forma giydiği West Bromwich'te 3 gol, 2 asistlik performans ortaya koyan Diagne, Watford, Brighton ile Crystal Palace'ın gündeminde.

    Mbaye Diagne ye İngiltere den talipler var #1

    DIAGNE'NİN PARASI TRANSFERDE KULLANILACAK

    Bu sezon da UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereği 'sattığın kadar al' yani geliri kadar bonservis ve kiralama bedeli harcaması yapması gereken Galatasaray, Diagne'nin transferinden elde edeceği gelirle artıya geçip Halil başta olmak üzere yapacağı takviyeleri için bütçesini hazırlamak istiyor.

    Sarı-kırmızılılar Diagne için 7.5-8 milyon euro düzeyinde bir gelir bekliyor.

    Mbaye Diagne ye İngiltere den talipler var #2

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