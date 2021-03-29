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    Mbwana Samatta gol kaçırmaya devam ediyor

    Mbwana Samatta gol kaçırmaya devam ediyor

    Fenerbahçe'nin Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta, milli takımda da gol atma başarısı gösteremedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2021 - 10:55
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:39
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    Fenerbahçe'nin sezon başında Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu sebebiyle sezon sonunda bonservisini almak durumunda olduğu Mbwana Samatta, ülkesi adına oynadığı maça damga vurdu.

    Samatta, milli takımda da direğe takıldı - İZLE

    DİREĞE TAKILDI

    Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Tanzanya Milli Takımı, sahasında konuk ettiği Libya Milli Takımı'nı 1-0 yendi.

    Fenerbahçe'nin forveti Samatta, maça kaçırdığı golle damga vurdu. Tanzanyalı forvet, Libya karşısında direğe takılarak yine gol sevinci yaşayamadı.

    Mbwana Samatta gol kaçırmaya devam ediyor #1

    SADECE 5 GOL ATTI

    Sezon başında Emre Belözoğlu tarafından 30 gol atacak forvet şeklinde lanse edilen Samatta, bu sezon çıktığı 26 maçta sadece 5 gol kaydedebildi. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı, Fenerbahçelilere saç baş yolduruyor.

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