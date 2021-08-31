Mbwana Samatta, Royal Antwerp yolunda

Fenerbahçe'nin santrforu Samatta, Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile el sıkıştı. Tanzanyalı futbolcu transferin gerçekleşmesi halinde Frey ile birlikte Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Fenerbahçe'de Mbwana Samatta defteri kapanıyor.

Sarı-lacivertliler Samatta için Belçika kulübü ve UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Royal Antwerp ile anlaşma sağladı.

Samatta, transfere nokta koymak için Belçika'ya gitti. Tanzanyalı futbolcu çeşitli formaliteleri tamamladıktan sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Anlaşmanın şartları henüz açıklanmazken Belçika basınında satın alma opsiyonlu kiralama şartıyla transferin gerçekleşeceği belirtiliyor.

33 MAÇTA 6 GOL ATTI

Öte yandan Belçika'ya giden Samatta, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ibaresini kaldırdı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon euro satın alma bedeliyle kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayla oynadığı 33 maçta 6 gol attı.

ROYAL ANTWERP, FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ

Bu sezon uzun süre sonra Avrupa'da mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden biri de Belçika temsilcisi.

Samatta'nın dışında Royal Antwerp'te eski bir Fenerbahçeli Michael Frey de forma giyiyor. Bu iki isim Avrupa Ligi arenasında sarı-lacivertlilere karşı mücadele edecek.