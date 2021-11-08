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McAteer: Ronaldo, sadece belirli maçlarda oynatılmalı

McAteer: Ronaldo, sadece belirli maçlarda oynatılmalı

Eski Liverpool futbolcusu Jason McAteer, Ronaldo için, "Benim için o sadece belirli maçlar için seçeceğiniz bir oyuncu" ifadelerini kullandı.