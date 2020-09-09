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    Medvedev'den Güney Kıbrıs'a klas gol

    Medvedev'den Güney Kıbrıs'a klas gol

    Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup karşılaşmasında Azerbaycan ve Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Komşu Azerbaycan'a galibiyeti getiren golü Maksim Medvedev kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2020 - 09:27
    • Güncelleme : 09.09.2020 - 09:27
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    Uluslar Ligi karşılaşmaları dün oynanan bazı maçlarla devam etti.

    UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup mücadelesinde Güney Kıbrıs, Azerbaycan'ı konuk etti.

    Medvedev'den Güney Kıbrıs'a klas gol - İZLE

    MEDVEDEV ATTI 'GARDAŞ' AZERBAYCAN KAZANDI

    Maçın 29. dakikasında Karabağ Agdam takımında oynayan Maksim Medvedev sahneye çıkarak çok şık bir golle Güney Kıbrıs karşısında skoru 1-0'a getirmeyi başardı.

    Bu golün ardından Azerbaycan, 2. haftada 3 puanla tanışarak grupta 3. sırada yerini alırken, Güney Kıbrıs'ın ise puanı bulunmuyor.

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