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Medvedev'den Güney Kıbrıs'a klas gol
Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup karşılaşmasında Azerbaycan ve Güney Kıbrıs karşı karşıya geldi. Komşu Azerbaycan'a galibiyeti getiren golü Maksim Medvedev kaydetti.
- Haber Merkezi
- 09.09.2020 - 09:27
- Güncelleme : 09.09.2020 - 09:27
Uluslar Ligi karşılaşmaları dün oynanan bazı maçlarla devam etti.
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup mücadelesinde Güney Kıbrıs, Azerbaycan'ı konuk etti.
Medvedev'den Güney Kıbrıs'a klas gol - İZLE
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Maçın 29. dakikasında Karabağ Agdam takımında oynayan Maksim Medvedev sahneye çıkarak çok şık bir golle Güney Kıbrıs karşısında skoru 1-0'a getirmeyi başardı.
Bu golün ardından Azerbaycan, 2. haftada 3 puanla tanışarak grupta 3. sırada yerini alırken, Güney Kıbrıs'ın ise puanı bulunmuyor.