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    Medyanın ilgisi Ronaldo'da

    Medyanın ilgisi Ronaldo'da

    Manchester United'da geçirdiği kötü sürecin ardından eski günlerine dönmeye başlayan Cristiano Ronaldo'ya, Katar'daki Dünya Kupası'nda büyük bir ilgi var.
    • 29.11.2022 - 11:40
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 12:14
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    2022 Dünya Kupası maçında Portekiz, Uruguay'ı 2-0 mağlup ederken Cristiano Ronaldo'nun eski neşeli günlerine dönmesi hayranlarını mutlu etti.

    Portekiz'in ilk attığı golde top kafasını sıyıran Ronaldo, dünkü karşılaşmada gol atamasa da performansıyla beğeni topladı.

    Medyanın ilgisi Ronaldo da #1

    Medyadan yoğun ilgi

    Manchester United'da yaşadığı kötü sürecin ardından kendisini yeniden futbola veren Portekizli yıldıza, medyanın da büyük ilgisi vardı.

    Bir pozisyon sonrasında su içen Ronaldo'yu fotoğraflamaya çalışan medya çalışanları, ikonik bir fotoğrafın oluşmasını sağladı.

    Medyanın ilgisi Ronaldo da #2


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