Mehmet Topal'ın takımı Petrolul Ploieşti, Botosani'yi yendi Mehmet Topal'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi’nin 8’inci haftasında deplasmanda Botosani’yi son dakikalarda bulduğu iki golle mağlup ederek milli araya galibiyet alarak girdi.

DHA

Romanya Ligi’nin 8’inci haftasında Botosani ile Mehmet Topal'ın ekibi Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi.

Municipal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Szabolcs Kovacs düdük çaldı.

MEHMET TOPAL'IN EKİBİ SON DAKİKA GOLLERİYLE KAZANDI

Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi konuk ekip Petrolul Ploieşti, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve milli araya 3 puanla girdi.

Petrolul Ploieşti’ye galibiyeti getiren golleri; 90+4’üncü dakikada Mihnea Radulescu ile 90+6’ncı dakikada Gheorghe Grozav kaydetti.

ART ARDA 6. MAÇLARINI DA KAYBETMEDİLER

Bu sonucun ardından üst üste 6’ncı maçını da kaybetmeyen Petrolul Ploieşti, puanını 13’e çıkararak lider Universitatea ile puan farkını 2’ye indirdi.

Botosani ise 6 puanda kaldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)