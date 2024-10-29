Mehmet Topal'ın takımı Petrolul Ploieşti, kupada da kazandı

Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile Petrolul Ploieşti karşı karşıya geldi.
Teknik direktörlüğü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, rakibini 3-0 yenerek kupaya 3 puanla başladı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 40 ile 45'inci dakikada Sergiu Hanca ve 58'inci dakikada Christian Irobiso kaydetti.
TAKIMIN FORMU DİKKAT ÇEKİYOR
Öte yandan ligde oynadığı son maçta CSMS Iaşi karşılaşmasında 3 gol atarak 3-1 kazanan Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul Ploieşti'nin formu dikkat çekiyor.
Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile oynayacak.
MEHMET TOPAL LİGDE ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR
Türk teknik adam Mehmet Topal, Petrolul Ploieşti takımıyla Romanya Ligi'nde zirve mücadelesi veriyor.
Petrolul Ploieşti ligde kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.
Bu sonuçların ardından 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, ligde ikinci sırada yer aldı. Lider Universitatea Cluj'un ise 29 puanı bulunuyor.
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