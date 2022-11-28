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    Meksikalı boksör Alvarez, Messi'yi tehdit etti

    Meksikalı boksör Alvarez, Messi'yi tehdit etti

    Meksikalı boksör Canelo Alvarez, karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyete sevinen Lionel Messi ve arkadaşlarının Meksika bayrağını yere atmasına tepki gösterdi.
    • 28.11.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:29
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    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu karşılaşmasında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi.

    Turnuvaya favori olarak gelen ancak ilk maçta Suudi Arabistan'a 2-1'lik skorla mağlup olan Arjantin, Lusail Stadyumu'nda Meksika'ya karşı sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

    Messi'den Meksika bayrağına saygısızlık - İZLE

    Meksikalı boksör Alvarez, Messi yi tehdit etti #1

    Messi'den saygısızlık

    Meksika'yı mağlup eden Tangocular'ın soyunma odasındaki coşkusu kayda alınırken, yerde Meksika bayrağının olması dikkat çekti.

    Görüntüde Messi'nin ayağıyla Meksika bayrağını ittiğini görüldü. Bu sahne, Meksikalı ünlü boksör Canelo Alvarez'i hayli sinirlendirdi.

    Alvarez, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Messi'ye tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

    "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etsin. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı. Ülkenin tamamından bahsetmiyorum. Messi'nin yaptığı saçmalıktan bahsediyorum."

    Meksikalı boksör Alvarez, Messi yi tehdit etti #2

    Meksikalı boksör Alvarez, Messi yi tehdit etti #3


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