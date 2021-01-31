Melo'lu Palmeiras, Libertadores Kupası'nı kazandı

Felipe Melo'nun formasıyı giydiği Palmeiras, Libertadores finalinde Santos'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Santos karşı karşıya geldi.

Maracana Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

GOL 90+9'DA GELDİ

Palmeiras, 90+9. dakikada Breno'nun attığı golle Santos'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu sonuçla birlikte Palmeiras, tarihinde ikinci kez Libertadores şampiyonluğunu kazandı.

38 yaşındaki eski Galatasaraylı Felipe Melo, maçın 90+12. dakikasında oyuna dahil oldu.