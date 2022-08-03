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Menemen FK'dan Devler Ligi'ne: Ibrahim Rasheed

Menemen FK'dan Devler Ligi'ne: Ibrahim Rasheed

2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'nın keşfettiği amatör futbolculardan biri olan Ibrahim Akanbi Rasheed, yeni takımı FC Sheriff ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gol attı.