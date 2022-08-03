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    Menemen FK'dan Devler Ligi'ne: Ibrahim Rasheed

    2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'nın keşfettiği amatör futbolculardan biri olan Ibrahim Akanbi Rasheed, yeni takımı FC Sheriff ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gol attı.
    • 03.08.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:57
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    Menemen FK'dan Devler Ligi'ne: Ibrahim Rasheed

    TFF 2. Lig'e düşen Menemen Futbol Kulübü'nün amatör kümede keşfettiği Ibrahim Akanbi Rasheed, yeni takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor.

    Devler Ligi elemesinde fileleri havalandırdı

    Rasheed, Şampiyonlar Ligi'nde Moldova temsilcisi FC Sheriff formasıyla ilk golünü attı.

    Türkiye'ye 2019 yılında futbolcu olma hayaliyle gelip İzmir'de amatör olarak Foça Belediyespor ve Tire Belediyespor'da forma giyen Nijeryalı Rasheed, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Menemenspor'da profesyonelliğe adım attı.

    Menemen FK dan Devler Ligi ne: Ibrahim Rasheed #1

    900 bin TL'ye satılmıştı

    Menemen forması altında 2 yılda 1. Lig'de 46 maça çıkıp, 12 gol atan 22 yaşındaki santrfor, transferin istenen ismi olarak geçen sezon devre arasında Kocaelispor'a 900 bin TL bonservis ücretiyle satıldı.

    Maaşı 67.5 bin euro

    Kocaelispor'da 15 maçta 3 gol atan Rasheed, takımı küme düşünce 67 bin 500 euro sabit transfer ücreti karşılığında Moldova ekibi FC Sheriff'e satıldı.

    Rasheed'in forma giydiği Moldova temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Zrinjski ve Maribor takımlarını elerken, Nijeryalı futbolcu 3'üncü Eleme Turu'nda dün Viktoria Plzen önünde penaltıdan gol perdesini açtı. Maçı Rasheed'in golüne rağmen 2-1 kaybeden Sheriff, 8 Ağustos’ta Çekya’da rövanş mücadelesine çıkacak.


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