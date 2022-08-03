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- Menemen FK'dan Devler Ligi'ne: Ibrahim Rasheed
Menemen FK'dan Devler Ligi'ne: Ibrahim Rasheed
- 03.08.2022 - 17:40
- Güncelleme : 03.08.2022 - 17:57
TFF 2. Lig'e düşen Menemen Futbol Kulübü'nün amatör kümede keşfettiği Ibrahim Akanbi Rasheed, yeni takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi veriyor.
Devler Ligi elemesinde fileleri havalandırdı
Rasheed, Şampiyonlar Ligi'nde Moldova temsilcisi FC Sheriff formasıyla ilk golünü attı.
Türkiye'ye 2019 yılında futbolcu olma hayaliyle gelip İzmir'de amatör olarak Foça Belediyespor ve Tire Belediyespor'da forma giyen Nijeryalı Rasheed, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Menemenspor'da profesyonelliğe adım attı.
900 bin TL'ye satılmıştı
Menemen forması altında 2 yılda 1. Lig'de 46 maça çıkıp, 12 gol atan 22 yaşındaki santrfor, transferin istenen ismi olarak geçen sezon devre arasında Kocaelispor'a 900 bin TL bonservis ücretiyle satıldı.
Maaşı 67.5 bin euro
Kocaelispor'da 15 maçta 3 gol atan Rasheed, takımı küme düşünce 67 bin 500 euro sabit transfer ücreti karşılığında Moldova ekibi FC Sheriff'e satıldı.
Rasheed'in forma giydiği Moldova temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde Zrinjski ve Maribor takımlarını elerken, Nijeryalı futbolcu 3'üncü Eleme Turu'nda dün Viktoria Plzen önünde penaltıdan gol perdesini açtı. Maçı Rasheed'in golüne rağmen 2-1 kaybeden Sheriff, 8 Ağustos’ta Çekya’da rövanş mücadelesine çıkacak.