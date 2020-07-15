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    Merih Demiral 6 ay sonra Juventus kadrosunda

    Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sakatlığının ardından aylar sonra siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 16:09
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    Merih Demiral 6 ay sonra Juventus kadrosunda

    Juventus kulübü, Serie A'nın 33. haftasında bu akşam Sassuolo ile yapacağı maçın kadrosunu açıkladı.

    Siyah-beyazlı takımın, Twitter hesabından açıkladığı kadroda, ocak ayında geçirdiği sakatlık sebebiyle yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Merih Demiral da Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri tarafından kadroya alındı.

    SARRİ: 90 DAKİKA FORMA GİYECEK DURUMDA DEĞİL

    Sarri, dün maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Demiral’ın iyileştiğini ancak zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti. Merih Demiral’ın takımla kısa süre önce çalışmaya başladığını belirten Sarri, henüz 90 dakika forma giyecek durumda olmadığını söylemişti.

    Merih Demiral 6 ay sonra Juventus kadrosunda #1

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