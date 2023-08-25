Merih Demiral, Ah Ahli formasıyla ilk maçına çıktı Merih Demiral yeni takımı Al-Ahli ile ilk maçına çıktı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

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Suudi Arabistan Pro Lig'in 3. hafta mücadelesinde Al Ahli ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi.

Prince Abdullah al-Faisal Stadyumu'nda oynanan maç Al Ahli'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibe takımı galibiyeti getiren isim ise 90+6. dakikada kaydettiği golle Barcelona'dan kadroya katılan Franck Kessie oldu. Orta saha oyuncusuna gol pasını ise yıldız forvet Roberto Firmino verdi.

Merih Demiral 90 dakika forma giydi

Bu maçta ise Serie A ekibi Atalanta'dan 20 milyon euro karşılığında Al Ahli'ye transfer olan milli futbolcu Merih Demiral ilk kez forma giydi.

Suudi ekibinde siftah yapan savunma oyuncusu 90 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki stoper, yeşil-beyazlı takım adına sahanın en iyi isimlerinden biri olmayı başardı.