Merih Demiral Cagliari maçında göz doldurdu

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 2-0 kazanılan Cagliari maçındaki performansıyla dikkat çekti. Merih, Ronaldo'nun golünde yaptığı asistle alkış aldı.

Juventus'un Cagliari'yi 2-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, performansıyla adeta parmak ısırttı.

Merih Demiral savunmanın ortasından De Ligt ile birlikte forma giyerken 90 dakika sahada kaldı ve yakaladığı istatistiklerle galibiyette önemli pay sahiplerinden birisi oldu.

RONALDO'YA ASİST YAPTI

Milli futbolcumuz Merih Demiral, maç boyunca 94 kez topla buluşurken yaptığı pasların %99'unda başarı sağladı. 4 kez uzun pas deneyip 3'ünde isabet sağlayan Merih, 10 kez ikili mücadelelerde başarı yakaladı.

Bu karşılaşmanın 42. dakikasında Cuadrado'nun kullandığı kornere iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşu arka direkte Ronaldo'nın ayağına geldi ve Milli futbolcumuz asist yaptı. Ayrıca Merih'in ikinci yarıda kullanılan kornere vurduğu bir kafa vuruşu da direkten döndü.