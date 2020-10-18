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    Merih Demiral Crotone maçında uçtu

    Merih Demiral Crotone maçında uçtu

    İtalya Serie A'da Juventus deplasmanda Crotone ile 1-1 berabere kalırken milli futbolcu Merih Demiral'ın oldukça yükseğe zıplaması geceye damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 12:58
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 12:58
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    Serie A'nın 4. haftasında Juventus deplasmanda Crotone ile karşılaştı.

    1-1 sona eren maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral kritik hamleleriyle beğeni aldı.

    90 dakika sahada kalan 22 yaşındaki savunmacı bir pozisyonda oldukça yükseğe sıçrayarak geceye damga vurdu.

    Merih Demiral Crotone maçında uçtu #1

    AKILLARA RONALDO GELDİ

    Genç futbolcunun bu zıplayışı akıllara Cristiano Ronaldo'yu getirdi. Dünyaca ünlü futbolcu birçok maçta efsane sıçrayışlara imza atıyor. 35 yaşındaki yıldız geçen sene Sampdoria karşılaşmasında 2 metre 56 santim boyunca zıplamış ve kafa vuruşu ile topu ağlara göndermişti.

    Merih Demiral Crotone maçında uçtu #2

    Merih Demiral Crotone maçında uçtu #3

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