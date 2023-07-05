Merih Demiral, Inter'den teklif bekliyor Merih Demiral'a Fenerbahçe'den teklif geldiği ancak başarılı savunmacının geçen ocak ayından beri kendisini isteyen Inter'e daha yakın olduğu belirtildi.

Atalanta'dan ayrılma planları yapan Merih Demiral'ın Inter'in teklifine yakın olduğu belirtildi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Merih Demiral, geçen ocak ayından bu yana flört ettiği Inter'in teklifine yakın olmasına rağmen acele etmek istemediği ifade edildi.

Türkiye'den de teklif gelmesine rağmen kararını vermekte acele etmeyeceği ve Inter'in teklifinin olgunlaşmasını tercih ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe teklif yaptı

Merih Demiral'a altyapısından yetiştiği Fenerbahçe tarafından da teklif yapıldığı bir süre önce gündeme gelmişti.

Başarılı oyuncunun sarı-lacivertlilere de "Inter'den teklif bekliyorum. Gelmezse oturur konuşuruz." dediği kaydedildi.

Geçen sezon 28 maça çıktı

Inter'in ise Merih Demiral transferi için ödeme formülü planlama aşamasında olduğu da aktarıldı.

Merih Demiral geçen sezon Atalanta formasını 28 kez giyerken 1524 dakika sahada kalmıştı.