Merih Demiral koronavirüse yakalandı

A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs tes sonucu pozitif çıktı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için toplanan A Milli Takım'da birçok isim koronavirüs yakalanmıştı.

O futbolculardan birinin de Merih Demiral olduğu ortaya çıktı.

JUVE, AMBULANS UÇAK GÖNDERECEK

Juventus'un, Merih'i İtalya'ya getirmek için yarın özel ambulans uçak göndereceği belirtildi.