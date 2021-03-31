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Merih Demiral koronavirüse yakalandı
A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs tes sonucu pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 31.03.2021 - 12:41
2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için toplanan A Milli Takım'da birçok isim koronavirüs yakalanmıştı.
O futbolculardan birinin de Merih Demiral olduğu ortaya çıktı.
JUVE, AMBULANS UÇAK GÖNDERECEK
Juventus'un, Merih'i İtalya'ya getirmek için yarın özel ambulans uçak göndereceği belirtildi.