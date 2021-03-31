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    Merih Demiral koronavirüse yakalandı

    A Milli Takımımızın başarılı stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs tes sonucu pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2021 - 12:41
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    Merih Demiral koronavirüse yakalandı

    2022 Dünya Kupası Elemeleri maçları için toplanan A Milli Takım'da birçok isim koronavirüs yakalanmıştı.

    O futbolculardan birinin de Merih Demiral olduğu ortaya çıktı.

    JUVE, AMBULANS UÇAK GÖNDERECEK

    Juventus'un, Merih'i İtalya'ya getirmek için yarın özel ambulans uçak göndereceği belirtildi.

    Merih Demiral koronavirüse yakalandı #1

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