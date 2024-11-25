Merih Demiral oynadı, Al Ahli galip geldi

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Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu 5. hafta maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain ile Suudi Arabistan takımı Al Ahli karşı karşıya geldi.

Hazza Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Al Ahli, 2-1'lik skorla kazandı.

AL AHLI, İKİ GOLLE KAZANDI

Konuk takım, Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 65. dakikada oyuna giren Ivan Toney, 70 ve 74. dakikalarda kaydetti. Toney'in iki golünün asistini de Riyad Mahrez yaptı.

Al Ain'in tek golü ise 90+3. dakikada Alejandro Gamarra'dan geldi.

MERİH DEMİRAL 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Al Ahli'de top koşturan milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte lider Al Ahli, puanını 15'e yükseltti. Son sıradaki Al Ain ise 1 puanda kaldı.