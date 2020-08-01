En Son Haber

Dünyadan futbol Haberleri

Merih Demiral, Roma maçına dua ederek çıktı

Merih Demiral, Roma maçına dua ederek çıktı

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus formasıyla sakatlandığı Roma maçının ardından, yine bir Roma karşılaşması öncesi dua etti.