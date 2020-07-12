Merih Demiral sahalara geri döndü

Diz sakatlığı nedeniyle ocak ayından beri sahalardan uzak kalan Merih Demiral, 7 ay sonra ilk kez takımla birlikte antrenmanlara çıktı.

Serie A'da Juventus'un Roma ile oynadığı karşılaşmada sol diz ön çapraz bağları kopan ve ocak ayında ameliyat olan Merih Demiral'ın, 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Demiral'ın sabırlı süren çalışmaları ve rehabilitasyon sürecine sıkı bir şekilde uyması sonrası takımla birlikte antrenman yapmaya başladı.

Merih'in takım antrenmanındaki performansı da yakından takip edilmeye başlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNE YENİDEN ALINDI

UEFA Şampiyonlar Ligi listesine de tekrar alınan Merih Demiral'ın, Sassuolo ile deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda olması bekleniyor.

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, bu sezon 7 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.