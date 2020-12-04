Merih Demiral yine sakatlandı

Juventus Kulübü, Dinamo Kiev maçında sakatlanan Merih Demiral'ın, sağ uyluk kaslarında düşük derecede zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

Son dönemde sık sık sakatlanan Merih Demiral'dan bir kötü haber daha geldi.

10 GÜN DİNLENDİRİLECEK

Juventus'tan yapılan açıklamada, Dinamo Kiev maçı sonrası Demiral'ın sağ uyluk kaslarında düşük derecede zorlanma tespit edildiği, milli futbolcumuzun 10 gün sonra yeniden kontrol edileceği ifade edildi.

BARCELONA MAÇINDA YOK

Merih, hafta sonu Torino ile oynanacak derbide ve Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maç olan Barcelona mücadelesinde kesin olarak forma giyemeyecek.

Demiral, kasım ayında da kasında gerilme tespit edilmesi sebebiyle 10 gün boyunca forma giyememişti.

ÇAĞLAR DA SAKATLANDI

Öte yandan, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Zorya Luhansk-Leicester City maçında bir diğer milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü de sakatlandı.

10 maç sonra sahalara geri dönen Çağlar, mücadelenin 17. dakikasında bir kez daha sakatlanarak yerini Fofana'ya bıraktı.

TÜRK DUVARI'NA NAZAR DEĞDİ

A Milli Takımımızdaki başarılı oyunlarıyla 'Türk Duvarı' lakabını alan ikili, EURO 2020 elemelerinin sona ermesinin ardından sık sık sakatlanmaya başladı.