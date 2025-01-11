Merih Demiral'dan Fenerbahçe iddialarına cevap

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Al Ahli forması giyen Merih Demiral, Al Shabab karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından Tivibu Spor'a konuştu.

Milli stoper, "Zor bir maçtı. Öncelikle Fatih Hoca'ya hoş geldin diyorum. Maçtan sonra da konuştuk onunla. Buraya geldiği için çok mutluyum. İnşallah burada nice başarılara imza atar. Zor bir maçtı. İlk yarı daha rahattı ama ikinci yarıda zorlandık. Yendiğimiz için mutluyum. Çok güzel bir maçtı bizim için." ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM SÖZLERİ

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili konuşan Merih Demiral, "Fatih Hoca'ya çok saygı duyuyorum ve seviyorum o yüzden buraya geldiği için çok mutluyum. Her zaman konuştuk. İnşallah çok başarılı olur burada. Çok büyük bir hoca burada farkını gösterecektir." sözlerini sarf etti.

Suudi Arabistan Ligi'ne daha fazla Türk oyuncunun transferi konusunda gelen soruya cevap veren Merih Demiral, "Ben burada iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Fatih Hoca'nın da öyle olacağını umuyorum, kesin öyle olacak. Biz burada diğer Türklere yol açıyoruz. O yüzden daha fazla Türk'ün buraya gelmesini tabii ki istiyorum. Fatih Hoca'nın geldiğine çok mutlu oldum. İnşallah daha fazla Türk buraya gelir ve nice başarılara imza atar." değerlendirmesinde bulundu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile adının geçmesini değerlendiren 26 yaşındaki stoper, "Ben burada çok mutluyum. Çok iddialar oluyor. Fenerbahçe benim çocukluk takımım. Her zaman maçları da takip ediyorum. O yüzden şu anda burada mutluyum. İleride ne olur bilemiyorum. Buradaki insanlar bana sevgi, saygı duyuyor. O yüzden burada çok mutluyum. İlerisi ne gösterir bilemem ama burada çok mutluyum şu anda." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en çok özlediği şey sorulan Merih Demiral, "Türk yemeklerini çok özlüyorum. Burada sağ olsun herkes bana çok iyi davranıyor. O yüzden bir eksiklik hissetmiyorum diyeyim." ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG YORUMU

Türkiye Ligi'nde zirve yarışı ve Fenerbahçe'nin 8 puan farkı kapatıp kapatamayacağına yönelik soruya cevap veren milli futbolcu, "Maçları takip etmeye çalışıyorum zaman buldukça. Türkiye Ligi, zor bir lig. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında gidiyor yarış. İkisi de çok büyük takım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü çok takip edemiyorum. Hayırlısı olsun. Hak eden kazansın diyeyim." sözlerini sarf etti.

Merih Demiral, son olarak, Real Madrid ile Barcelona arasında Suudi Arabistan'da oynanacak İspanya Süper Kupa maçını takip edeceğini söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Real Madrid ile Barcelona arasındaki İspanya Süper Kupa maçını takip edeceğim. Arda ile konuştum. Beni davet etti. Finalde orada olacağım." dedi.