Merih Demiral'dan gövde gösterisi! Hayranları çok beğendi A Milli futbolcumuz Merih Demiral, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çalışmalara devam ettiğini gösterdi.

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Devre arası transfer döneminde Milan'ın istediği Merih Demiral, Suudi Arabistan'da futbol hayatını sürdürme kararı almıştı.

Başarılı savunmacı, Al Ahli'de henüz sakatlığını tam olarak atlatamasa da salon çalışmalarına devam ediyor.

25 yaşındaki stoper, yaptığı son paylaşımla vücut kaslarına dikkati çekerek, 'Çalışmaya devam ettiğini' hayranlarına gösterdi.

İşte o paylaşım...

Sık sık sakatlık problemi yaşayan Merih Demiral, bu sezon sadece 7 lig maçında forma giyebildi.