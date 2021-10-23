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    Merih Demiral'dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti

    Merih Demiral'dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti

    Manchester United ile Atalanta arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Merih ve Ronaldo karşı karşıya geldi. Merih Demiral, Ronaldo ile paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 23.10.2021 - 10:44
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    Atalanta forması giyen milli stoper Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında karşılaşmaya 11'de başladı. Milli defans oyuncusu, 28. dakikadaki kafa vuruşuyla takımını 2-0 öne geçirdi.

    23 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıya sakatlık sebebiyle çıkamadı. Teknik Direktör Gasperini, Merih'in yerine ikinci 45 dakikada Lovato'yu oyuna dahil etti.

    Merih Demiral dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti #1

    “BAZI ŞEYLER DEĞİŞTİ”

    Merih Demiral, sosyal medya hesabından Ronaldo ile çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. İlk olarak "Kardeşim seni görmek güzel" ifadelerini kullanan milli defans oyuncu kalp emojisine yer verdi.

    Merih Demiral ikinci fotoğrata ise Portekizli yıldızla ikili mücadelesini paylaştı ve "Bazı şeyler değişti" yazdı. Merih yazının sonuna ise gülücük emojisi koydu.

    Merih Demiral dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti #2

    Merih Demiral dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti #3

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