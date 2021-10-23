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Merih Demiral'dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti

Merih Demiral'dan Ronaldo mesajı: Bazı şeyler değişti

Manchester United ile Atalanta arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Merih ve Ronaldo karşı karşıya geldi. Merih Demiral, Ronaldo ile paylaşım yaptı.