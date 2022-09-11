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    Merih Demiral'ın golü galibiyete yetmedi

    İtalya Serie A'nın 6. haftasında Atalanta sahasında Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede Atalanta'nın golü 74. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral kaydetti.
    • 11.09.2022 - 16:19
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    Merih Demiral'ın golü galibiyete yetmedi

    İtalya Serie A’nın 6. haftasında Atalanta ile Cremonese karşı karşıya geldi. Azzurri d’Italia Stadı’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    Ev sahibi Atalanta 64. dakikada Koopmeiners’ın frikikten attığı golle öne geçti ancak Okoli’nin topa elle müdahalesi sonrasında VAR’dan izlenen pozisyonda gol iptal edildi.

    Bu sene ilk golünü kaydetti

    74. dakikada yine Koopmeiners’ın kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral yapılan ortaya yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

    Cremonese 78. dakikada Valeri ile Atalanta’ya cevap verdi ve skora dengeyi getirdi. Geride kalan dakikalarda skor değişmeyince maç 1-1 sona erdi.

    Merih Demiral ın golü galibiyete yetmedi #1

    Merih sarı kart gördü

    Merih 90 dakika forma giydiği maçın 90+3. dakikasında sarı kart gördü.

    Bu sonuçla Atalanta 14 puanla 2. sıraya inerken Cremonese de puanını 2’ye çıkardı.

    Merih Demiral ın golü galibiyete yetmedi #2


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