Merih Demiral'lı Al Ahli, Al Hilal'i devirdi

Haber Merkezi

Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. haftasında Al Hilal, Al Ahli'yi ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 47, 53 ve 87. dakikalarda Ivan Toney attı.

Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'in sayılarını 74. dakikada Nasser Al Dawsar ile 83. dakikada penaltıdan Marcos Leonardo kaydetti.

MERİH İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 47 yapan Al Ahli, ligdeki bir sonraki maçında Al Khaleej'i konuk edecek.

51 puanda kalan Al Hilal ise Al Fayha deplasmanına gidecek.