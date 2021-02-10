Merih'li Juventus finale yükseldi

İtalya Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Inter'i 2-1 yenerek finale yükselen Juventus'ta maçın adamı milli futbolcumuz Merih Demiral seçildi.

Juventus, 2-1 biten ilk maçın ardından İtalya Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Inter'ı ağırladı.

0-0 sona eren karşılaşmanın ardından, ilk maçın skor avantajıyla adını finale yazdıran siyah-beyazlılarda milli futbolcumuz Merih Demiral, 90 dakika çok iyi bir performans sergiledi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih'i seçti.

La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken, maçın adamı olarak gösterdi.

La gazetta Della Sport 22 yaşındaki stoperin performansı için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makinaya dönüştü." İfadelerini kullandı.

Corriere dello Sport ise 7 puan verdi. Gazete, Demiral'ı Juventus'un en iyisi olarak gösterdi.

Diğer taraftan, kupa finalinde Juventus'un rakibi ise bu akşam belli olacak.

RAKİP YA ATALANTA YA NAPOLİ

Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında Atalanta, Napoli'yi Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli'deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.