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    Merih'li Juventus, Koray'lı Verona ile berabere kaldı

    Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Juventus, lider Inter'in 7 puan gerisinde kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 15:09
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    Merih'li Juventus, Koray'lı Verona ile berabere kaldı

    İtalya Serie A 24. hafta maçında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Deplasmanda öne geçen Juve, üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

    Merih li Juventus, Koray lı Verona ile berabere kaldı #1

    SON 2 DEPLASMANDA 1 PUAN

    İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede son şampiyona 49. dakikada Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Ev sahibi takımın cevabı ise 77'de Antonin Barak ile geldi.

    Bu sonucun ardından Juventus son iki deplasman maçından 1 puan çıkarabildi.

    Juve'de Merih Demiral ve Verona'da ise Koray Günter karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

    Merih li Juventus, Koray lı Verona ile berabere kaldı #2

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