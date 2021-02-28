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- Merih'li Juventus, Koray'lı Verona ile berabere kaldı
Merih'li Juventus, Koray'lı Verona ile berabere kaldı
Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Juventus, lider Inter'in 7 puan gerisinde kaldı.
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 15:09
İtalya Serie A 24. hafta maçında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Deplasmanda öne geçen Juve, üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
SON 2 DEPLASMANDA 1 PUAN
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede son şampiyona 49. dakikada Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Ev sahibi takımın cevabı ise 77'de Antonin Barak ile geldi.
Bu sonucun ardından Juventus son iki deplasman maçından 1 puan çıkarabildi.
Juve'de Merih Demiral ve Verona'da ise Koray Günter karşılaşmada 90 dakika forma giydi.