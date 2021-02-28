Merih'li Juventus, Koray'lı Verona ile berabere kaldı

Merih'li Juventus, Koray'lı Verona ile berabere kaldı

Hellas Verona ile 1-1 berabere kalan Juventus, lider Inter'in 7 puan gerisinde kaldı.

İtalya Serie A 24. hafta maçında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Deplasmanda öne geçen Juve, üstünlüğünü koruyamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

SON 2 DEPLASMANDA 1 PUAN

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede son şampiyona 49. dakikada Cristiano Ronaldo ile öne geçti. Ev sahibi takımın cevabı ise 77'de Antonin Barak ile geldi.

Bu sonucun ardından Juventus son iki deplasman maçından 1 puan çıkarabildi.

Juve'de Merih Demiral ve Verona'da ise Koray Günter karşılaşmada 90 dakika forma giydi.