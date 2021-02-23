Merih'ten Inter'e gönderme: Biz sezon sonu konuşuruz

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Inter'in Milan'ı yenip liderlik koltuğuna oturması hakkında konuştu.

Juventus'un Crotone'yi 3-0 yendiği maça ilk 11 başlayan ve 90 dakika sahada kalan Merih Demiral, karşılaşmanın ardından rakiplerine gözdağı verdi.

Cristiano Ronaldo'nun 2 gol atarak yıldızlaştığı maçta savunmada partneri Matthijs de Ligt ile birlikte iyi bir performans sergileyen Merih, maç sonu İtalyan basınına konuştu.

''BİZ SEZON SONU KONUŞURUZ''

Demiral'a Inter'in Milan'ı yenip 4 puan farkla lider olduğu hatırlatılırken, genç futbolcunun cevabı ''Inter şampiyonluğun favorisi mi? Biz Juventus'uz, sadece sezon sonu konuşuruz.'' şeklinde oldu.

''MÜKEMMEL OLMAYI HEDEFLİYORUM''

Sakatlığının tamamen geçtiğini belirten Merih, ''Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Saha içinde özgüvenim çok yüksek. Mükemmel olmayı hedefliyorum. De Ligt ile de çok iyi anlaşıyoruz. Her gün gelişiyoruz ve Juventus için önemli futbolcular olduğumuza inanıyoruz.'' sözlerini kullandı.