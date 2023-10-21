Merseyside derbisinde Liverpool, Everton'u devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesi Merseyside derbisine sahne oldu. Liverpool ile Everton dev maçta karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Liverpool oldu.
Galibiyet gollerini Salah attı
Jürgen Klopp'un ekibine galibiyeti getiren golleri ise 75 ve 90+7. dakikalarda Mohamed Salah kaydetti. Salah'ın ilk golü penaltıdan geldi.
Konuk ekip Everton'da Ashley Young, 37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Liverpool 20 puana yükseldi
Bu galibiyetle birlikte Liverpool puanını 20'ye yükseltirken, Everton 7 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool sahasında Nottingham Forest'ı konuk ederken, Everton deplasmanda West Ham United'la karşılaşacak.
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