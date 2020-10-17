Merseyside derbisinde Liverpool ve Everton yenişemedi

Premier Lig'in 5. haftasında Everton evinde Liverpool ile karşı karşıya geldi. 4 golün olduğu maçta iki takımda 1 puana razı oldu.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisi nefes kesti. Liverpool iki kere öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 2-2 berabere bitti.

Liverpool'un gollerini 3. dakikada Sadio Mane ve 72. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Everton'ın golleri 19. dakikada Michael Keane ve 81. dakikada Dominic Calvert-Lewin'den geldi.

Everton'da takımın yıldız isimlerinden Richarlison 90. dakikada kırmızı kart gördü.

LIVERPOOL 'VAR'A TAKILDI

Karşılaşmanın 90+3. dakikada Jordan Henderson, Liverpool'u 3-2 öne geçiren golü attı.

Jürgen Klopp'un öğrencileri son saniyelerde gelen golün ardından büyük sevinç yaşarken, VAR'dan flaş bir karar geldi. VAR uyarısı sonrası pozisyonun başlangıcında Sadio Mane'nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Everton 13 puanla zirvedeki yerini korurken Liverpool maç fazlasıyla 10 puanla 2. sırada yer alıyor.

CENK TOSUN SAKATLIĞI SEBEBİYLE YOK

Öte yandan milli futbolcumuz Cenk Tosun da sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamadı.

SALAH 100. GOLÜNÜ ATTI

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 100. golüne en erken ulaşan 3. futbolcu oldu. Everton karşılaşmasında takımının 2. golünü atan Salah, 159 maçta 100 gol atarak takım tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. Tecrübeli futbolcu gol sevincini secde yaparak kutladı.

BİR REKOR DA CALVERT-LEWIN'DEN

Everton'ın golcü futbolcusu Dominic Calvert-Lewin fırtına gibi başladığı sezonda aynı hızla devam ediyor. 23 yaşındaki İngiliz futbolcu ilk 5 haftada üst üste gol atmayı başaran 4. futbolcu oldu. Daha önce bu ünvana 2019/20 sezonunda Aguero, 2011/12 sezonunda Rooney ve 2004/2005 sezonunda Jose Antonio Reyes sahip olmuştu.