Mert Nobre, Moussa Sow'un takımına teknik direktör oldu

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Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş forması giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Mert Nobre'nin yeni rotası Makedonya oldu.

Akhisarspor'da yardımcı antrenörlük kariyerine başlayan Nobre, Hatayspor'da da aynı görevi üstlenmişti. Nobre ilk teknik direktörlük deneyimini ise Gençlerbirliği'nde yaşadı.

Daha sonra Altay'da yardımcı antrenörlük ardından teknik direktörlük yapan Nobre, son olarak Çorum FK'yi çalıştırmıştı.

Mert Nobre'nin yeni adresi ise sportif direktörlüğünü Fenerbahçeli eski futbolcu Moussa Sow'un yaptığı Makedonya ekibi Gostivar oldu.

1 SEZONLUK ANLAŞMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen, Gençlerbirliği, Altay, Çorum FK gibi önemli Türk takımlarını çalıştıran Türk vatandaşlığı da bulunan Brezilyalı uyruklu Mert Nobre, kulübümüzün yeni teknik direktörü oldu. Kendisine 2024/2025 sezonunun geri kalanında yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GOSTIVAR'DA 2 TÜRK FORMA GİYİYOR

Gostivar Futbol Kulübü'nde daha önce Fenerbahçe'de oynamış Erten Ersu, Nabil Dirar ve Alper Potuk forma giyiyor.