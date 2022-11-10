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    Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'na çağrıldı

    Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'na çağrıldı

    Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Mertens ve Fenerbahçeli Batshuayi de kadroda kendisine yer buldu.
    • 10.11.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 15:02
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    Galatasaray'ın yıldızı Mertens ve Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika'nın kadrosuna çağrıldı.

    Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kadroda yer aldı.

    İşte Belçika Milli Takımı'nın kadrosu:

    Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı na çağrıldı #1


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