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Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'na çağrıldı

Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'na çağrıldı

Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Mertens ve Fenerbahçeli Batshuayi de kadroda kendisine yer buldu.