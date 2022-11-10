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Mertens ve Batshuayi, Belçika Milli Takımı'na çağrıldı
Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaraylı Mertens ve Fenerbahçeli Batshuayi de kadroda kendisine yer buldu.
- 10.11.2022 - 14:30
- Güncelleme : 10.11.2022 - 15:02
Galatasaray'ın yıldızı Mertens ve Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi, Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika'nın kadrosuna çağrıldı.
Galatasaray'dan Dries Mertens ve Fenerbahçe'den Michy Batshuayi kadroda yer aldı.