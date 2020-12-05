Messi, 3 gol daha atarsa Pele'nin rekorunu kıracak

Barcelona formasıyla 641 golü bulunan Lionel Messi, 3 gol daha atarsa Santos'ta 643 kez rakip fileleri havalandıran Brezilyalı efsane Pele'yi geride bırakacak.

Kariyeri boyunca Barcelona formasını terleten Lionel Messi iki gol daha atarsa tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Pele'yi geçecek.

PELE 643 MESSİ 641

1975'te MLS ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti. Şu ana kadar Barça formasıyla 641 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin bu rekorunu kırmaya çok yakın.

Brezilyalı efsanenin sadece iki gol gerisinde olan Arjantinli yıldız, 2011-12 sezonunda 60 maçta bulduğu 73 golle Pele'nin 1957'de kaydettiği istatistiklerini geride bırakmıştı.

Messi, Barcelona ve Arjantin formasıyla toplamda 712 gole ulaşırken rakibi Ronaldo ise toplamda 750 gol kaydetti.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Ferençvaroş'a karşı galip geldikleri maçta dinlendirdiği Messi'ye, ligde oynayacakları Cadiz karşılaşmasında yer vermesi bekleniyor.