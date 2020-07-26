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    Messi, Barcelona'nın başında Bielsa'yı istiyor

    Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Katalan ekibin başına vatandaşı Bielsa'nın getirilmesini istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2020 - 15:07
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    Messi, Barcelona'nın başında Bielsa'yı istiyor

    Beklentilerin uzağında kalan Barcelona, 2019-20 sezonunda La Liga şampiyonluğunu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptırdı.

    Hem başarısız sonuçlar hem de sahada oynanan oyun Katalan ekibin teknik direktörü Quique Setien'e eleştiri oklarının yöneltilmesine neden oldu.

    The Sun'ın haberine göre; Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, takımın yeni teknik direktörünün Marcelo Bielsa olmasını istiyor.

    Messi, Barcelona'nın başında Bielsa'yı istiyor #1

    LEEDS UNİTED'I PREMİER LİG'E ÇIKARDI

    Leeds United'ın 16 senelik özlemini sona erdiren Bielsa, İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkarmayı başarmıştı.

    Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kendimi gelecek sezon da Barcelona'nın başında antrenmana çıkarken görebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Setien'in kaderini belirleyecek etkenlerden biri de Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performans olacak.

    Messi, Barcelona'nın başında Bielsa'yı istiyor #2

    Katalan ekip 1-1'in rövanşında 8 Ağustos Cumartesi günü Napoli ile karşı karşıya gelecek. Barcelona, turu geçmesi halinde çeyrek finalde Chelsea - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle yarı finale yükselmek için mücadele verecek.

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