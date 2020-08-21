Messi: Barselona şehrinde gelecek göremiyorum

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile bir araya gelerek taleplerini iletti. Kadronun yenilenmesini isteyen Arjantinli, aksi halde ayrılacak.

Barcelona'nın Bayern Münih'e karşı tarihi hezimete uğraması Lionel Messi'nin moralini epey bozdu.

Arjantinli yıldızın takım arkadaşlarından memnun olmadığını her fırsatta dile getirdiği ifade ediliyor.

"TAKIMDA GELECEK GÖREMİYORUM"

İspanyol basınında yer alan habere göre; takımın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile görüşme gerçekleştiren Messi, "Takımda gelecek göremiyorum, Barselona şehrinde ne kadar kalırım bilmiyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Yıldız futbolcu bu tavrıyla Barcelona takım kadrosunun baştan aşağıya yenilenmesini istediğini hem başkana hem de teknik direktöre iletmiş oldu. Tecrübeli futbolcunun isteklerinin olumsuz karşılanması durumunda takımdan ayrılması bekleniyor.

MESSI NE İSTERSE YAPILACAK

Messi'nin istediği gibi bir kadro kurmak için kolları sıvayan Katalan ekibinin Arjantinli'nin moralini yükseltmek için taleplerine olumlu yanıt vermek istediği de gelen haberler arasında.

33 yaşındaki futbolcuya Inter ve Manchester City'nin yoğun bir şekilde ilgisi var. Barcelona ile 1 yıl daha kontratı bulunan Messi'nin sözleşmesinde 700 milyon euro serbest kalma bedeli bulunuyor.