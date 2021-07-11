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    Messi: Bu kupayı defalarca hayal ettim

    Messi: Bu kupayı defalarca hayal ettim

    Kariyerindeki ilk kez Arjantin'le kupa kaldıran Messi, "Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluğu yaşıyor olmak tarif edilemez" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 09:30
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    Arjantin formasıyla ilk kupasını kazanan Lionel Messi, zaferi kazandıkları maç sonrasında konuştu.

    Messi maç sonu açıklamasında bu zaferi hayal ederek yaşadığını belirterek Brezilya'da Brezilya'yı yendiklerinin farkında olmadıkları büyük bir zafer elde ettiklerini söyledi.

    Süper yıldız açıklamalarında, "Milli Takım'ın geleceği olduğunu söylemiştim ve yanılmadım. Şampiyon olabileceğimizi gösterdik. Hissettiğim mutluluğu açıklamam imkansız.

    Messi: Bu kupayı defalarca hayal ettim #1

    “DEFALARCA HAYAL ETTİM”

    Son Copa America'dan bu yana güçlendik, hiç şikayet etmeyen ve sadece ileriyi düşünen bir takım olduk. Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluğu yaşıyor olmak tarif edilemez

    Messi: Bu kupayı defalarca hayal ettim #2

    “HEP ÇOK YAKLAŞTIK”

    Şampiyon olduğumuzun pek farkında değiliz, Sadece Amerika şampiyonu olmadık, finalde Brezilya'yı yendiğimiz için de tarihe geçecek bir maç. Milli takımla bir şeyler kazanmaya hep çok yakın oldum ama bir noktada ters giden şeyler oldu. Tanrıya bu zaferi gösterdiği için minnettarım." İfadelerini kullandı.

    Messi: Bu kupayı defalarca hayal ettim #3

    Messi: Bu kupayı defalarca hayal ettim #4

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