Messi: Düzensiz, zayıf ve tutkusuz bir takımdık

La Liga şampiyonluğunu Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da, Osasuna yenilgisi sonrası Lionel Messi öz eleştiri yaptı.

La Liga'nın 37. haftasında sahasında Osasuna'ya 2-1 mağlup olan Barcelona'da Lionel Messi karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

''NAPOLİ'YE KARŞI DA KAYBEDERİZ''

Arjantinli yıldız, kendilerini eleştirmeleri gerektiğini dile getirirken, Şampiyonlar Ligi'nde bu şekilde devam ederlerse Napoli'ye kaybedeceklerini söyledi:

"Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Düzensiz, zayıf ve tutkusuz bir takımdık. Çok fazla puan kaybettik ve Osasuna maçı tüm sezonun bir özeti gibiydi. Öz eleştiri yapmalıyız. Oyunculardan başlayarak öz eleştiri yapmak zorundayız. Biz Barcelona'yız ve her şeyi kazanmalıyız. Real Madrid'e bakmamalıyız. Madrid kendi işini yaptı. Biz de onlara yardım ettik. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak çok değişmemiz gerekiyor. Böyle oynarsak Napoli'ye karşı kaybederiz."