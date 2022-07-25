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    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı

    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı

    Arjantinli yıldız Lionel Messi ile İspanyol savunmacı Sergio Ramos'un, Paris'teki ilk anlaşmazlıkları kameralara yansıdı.
    • 25.07.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:47
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    Ligue 1 devine imza atmadan önce Barcelona forması giyen Messi ile Real Madrid arması taşıyan Sergio Ramos, 16 yıl boyunca birbirlerine kıyasıya rakiplerdi.

    İkilinin El Clasico'daki rekabetine futbolseverler alışık ancak bu kez aynı forma altında ters düştüler.

    Geçtiğimiz yaz Barcelona ile Real Madrid'den ayrılan iki yıldız, Paris Saint-Germain çatısı altında buluştu.

    2021 yaz transfer döneminden bu yana futbol dünyasında büyük değişimler yaşandı ama Messi ile Ramos değişmedi.

    Messi ile Sergio Ramos, PSG'de tartıştı İZLE

    Messi ile Sergio Ramos, PSG de tartıştı #1

    Messi’ye sert müdahale etti

    Sergio Ramos, PSG antrenmanı esnasında Lionel Messi'ye müdahalede bulunmaya çalıştı ve yıldız oyuncuyu tökezletti.

    Lionel Messi, oynamaya devam etse de golünü attıktan hemen sonra Sergio Ramos'a sert bir bakış attı. Arjantinli yıldız, takım arkadaşının bu hareketine sinirlenmiş gibi görünüyordu.

    Messi ile Sergio Ramos, PSG de tartıştı #2

    Messi ile Sergio Ramos, PSG de tartıştı #3


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