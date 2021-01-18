Messi ilk kez kırmızı kart gördü, Bilbao kupayı kazandı

Süper Kupa finalinde Barcelona'yı 3-2 mağlup eden Athletic Bilbao, kupayı müzesine götürdü.

İspanyol Süper Kupa'nın final maçında Barcelona ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Sevilya'nın Olimpico de la Cartuja Stadı'nda oynanan maçın 40. dakikasında Barcelona, Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçti. Athletic Bilbao, 42. dakikada Oscar de Marcos ile karşılık verince ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı, 57. dakikada Athletic Bilbao'dan Raul Garcia'nın attığı gol sonrası VAR'a başvuran hakem, ofsayt kararıyla golü iptal etti. Karşılaşmanın 77. dakikasında Fransız futbolcusu Griezmann ile bir kez daha öne geçen Barcelona, bu avantajını koruyamadı.

Bask takımı 90. dakikada Asier Villalibre ile skora tekrardan eşitliği getirince karşılaşmanın normal süresi 2-2 tamamlandı. Uzatma devresinin hemen başında, 93. dakikada İnaki Willams'ın güzel golüyle maçta ilk defa öne geçen Athletic Bilbao, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bilbao, tarihinde 3. kez Süper Kupa'nın sahibi oldu.

MESSİ İLK KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan mücadelenin son anlarında oyundan atılan Messi, Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.