Messi: Maradona ölümsüzdür

Arjantin'in futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından, yıldız futbolcu Lionel Messi de sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Maradona'nın aynı zamanda hocası da olan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"DİEGO EBEDİDİR"

Lionel Messi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Arjantinliler ve futbol için çok üzücü bir gün. Aramızdan ayrılmayacak çünkü Diego ebedidir. Onunla birlikte yaşadığım tüm güzel anları unutmayacağım."

BEYNİNDE PIHTI OLUŞMUŞTU



Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Arjantin'in efsane futbolcusu, aynı zamanda eski teknik direkötörü Diego Armando Maradona, geçirdiği operasyonun ardından hastanede tedavi sürecini atlatıp evinde dinlenmeye çekilmişti.