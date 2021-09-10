Euro
9.9818
-0.11%
Dolar
8.4251
-0.15%
Altın
487.36
0.12%
Borsa
1.45
-0.16%
Bitcoin
391.218
-0.91%
EXEN Coin
25.00
-0.83%
21ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 21 C

    Messi, Pele'yi geçti

    2022 Dünya Kupası Elemelerinde Bolivya'ya karşı "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Messi, Pele'yi geçti

    Güney Amerika Elemelerinde Arjantin, sekizinci maçında sahasında Bolivya'yı ağırladı.

    34 yaşındaki Messi, 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

    PELE’Yİ GERİDE BIRAKTI

    Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı futbolcu unvanını aldı.

    Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele, 77 gol atmıştı.

    Messi, Pele yi geçti #1

    Messi, Pele yi geçti #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir