Messi posterleri Nou Camp'tan kaldırıldı

Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Lionel Messi'nin, Nou Camp dışındaki posterleri söküldü.

Barcelona ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, PSG ile anlaşarak 21 yılın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

MESSI POSTERLERİ STAT ÇEVRESİNDEN SÖKÜLDÜ

Katalan ekibi, duygusal bir veda töreni yaptığı eski kaptanının fotoğraflarını Nou Camp'ın çevresinden ve stat kaplamasından çıkardı.

Bu hamle Katalan basınında, "Messi'siz yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.

Öte yandan Arjantinli yıldız, Fransız ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı.

Lionel Messi'nin posterleri söküldü - İZLE

