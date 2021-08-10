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    Messi posterleri Nou Camp'tan kaldırıldı

    Messi posterleri Nou Camp'tan kaldırıldı

    Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Lionel Messi'nin, Nou Camp dışındaki posterleri söküldü.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2021 - 14:31
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 15:39
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    Barcelona ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, PSG ile anlaşarak 21 yılın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı.

    MESSI POSTERLERİ STAT ÇEVRESİNDEN SÖKÜLDÜ

    Katalan ekibi, duygusal bir veda töreni yaptığı eski kaptanının fotoğraflarını Nou Camp'ın çevresinden ve stat kaplamasından çıkardı.

    Bu hamle Katalan basınında, "Messi'siz yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.

    Öte yandan Arjantinli yıldız, Fransız ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı.

    Lionel Messi'nin posterleri söküldü - İZLE

    Messi posterleri Nou Camp tan kaldırıldı #1

    Messi posterleri Nou Camp tan kaldırıldı #2

    Messi posterleri Nou Camp tan kaldırıldı #3

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