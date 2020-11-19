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    Messi: Sorunların kaynağı olarak görülmekten bıktım

    La Liga'da 8. sırada yer alan Barcelona'da Arjantinli yıldız Lionel Messi, yapılan eleştirilere isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2020 - 13:49
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    Messi: Sorunların kaynağı olarak görülmekten bıktım

    Barcelona yıldızı Lionel Messi, kulüpte yaşanan sorunlarda ilk akla gelen isim olmasına tepki gösterdi.

    Son olarak Antoine Griezmann'ın menajerinin, 33 yaşındaki yıldızı eleştiren sözleri Messi için bardağı taşıran son damla oldu.

    "ARTIK BIKTIM"

    Arjantinli on numaranın, "Kulüpte her zaman her sorunun kaynağı olarak görülmekten artık bıktım." dediği belirtildi.

    "MESSI HER ŞEYİ KONTROL EDİYOR"

    Antoine Griezmann'ın menajeri Eric Olhats, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "Griezmann, Messi'nin her şeyi kontrol ettiği bir yere geldi. O bir hükümdar ve Griezmann'ın gelmesini iyi karşılamadı. Oyuncum onunla bir sorunu olmadığını defalarca söyledi ama tersini hiç duymadım. Barça'da ya Messi'yle birliktesindir ya da onun karşısındasındır." demişti.

    Messi: Sorunların kaynağı olarak görülmekten bıktım #1

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