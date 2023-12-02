Messi tezahüratları sonrası Ronaldo'dan ilginç tepki Al Hilal'in Al Nassr'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmaya Ronaldo'nun Messi tezahüratlarına verdiği tepki damgasını vurdu.

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ensonhaber.com

Suudi Arabistan'daki dev maç dünya basınının da ilgisini çekti.

Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15'inci haftasında Ronaldo'lu Al Nassr ile karşılaştı.

Portekizli hocanın öğrencileri muhteşem performanslarını bu maçta da sürdürerek Al Nassr'ı 3-0 gibi net bir skorla devirdi.

Dünyaca ünlü futbolcu 3-0'lık mağlubiyetin ardından oldukça sinirliydi.

'Messi tezahüratlarına' ilginç tepki

Cristiano Ronaldo, rakip tribünlerin "Messi" tezahüratlarının ardından tribünlere imalı bir öpücük göndererek cevap verdi. Portekizlinin bu hareketi karşılaşmanın önüne geçti.

38 yaşındaki futbolcu bu sezon 20 maçta 18 gol 9 asistlik performans sergiledi.