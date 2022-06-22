Haberler

Dünyadan futbol Haberleri

Messi ve Fabregas aileleri tat‎ilde

Messi ve Fabregas aileleri tat‎ilde

Dünyaca ünlü yıldız futolcu Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo ile İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan Ibiza Adası'sında tatil yapıyor.