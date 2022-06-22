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Messi ve Fabregas aileleri tatilde
Dünyaca ünlü yıldız futolcu Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo ile İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan Ibiza Adası'sında tatil yapıyor.
- 22.06.2022 - 18:54
- Güncelleme : 22.06.2022 - 19:06
Arjantinli futbolcu Lionel Messi (34) eşi Antonela Roccuzzo (34) ile birlikte Ibiza Adası açıklarında yat tatiline çıktı.
İspanyol futbolcu Cesc Fabregas ve eşi Daniella Semaan çifte eşlik ediyor.
Ailecek tatildeler
Messi'nin Mateo Messi Roccuzzo, Thiago Messi, Ciro Messi Roccuzzo isimli üç çocuğu da tatilde yer alıyor.
Messi ve Antonella Roccuzzo 2017 yılında evlenirken, Fabregas ve eşi Daniella Semaan ikilisi ise 2018'de dünyaevine girmişti.