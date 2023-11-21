Messi ve Ronaldo karşı karşıya! Inter Miami - Al Nassr maç yapacak

Dünya futbol tarihinin son dönemine isimlerini altın harflerle kazımış olan iki yıldız Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya geliyor.
Futbolseverler tarafından sürekli karşılaştırılan iki isim, tekrar buluşuyor.
Hazırlık turnuvasında karşılaşacaklar
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Şubat 2024'te düzenlenecek olan Riyadh Season Cup'ta tekrar birbirlerine rakip olacaklar.
Inter Miami ile Al Nassr arasındaki bu dev mücadele Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak.
İkili son olarak bu senenin başında karşılaştı
Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki son maç ise 19 Ocak 2023 tarihinde oynanmıştı.
Paris Saint Germain (PSG) ile Suudi Yıldızlar'ı karşı karşıya getiren maçta kazanan 5-4'lük skorla Fransız ekibi olmuştu. Maçta Lionel Messi 1, Cristiano Ronaldo ise 2 gol atmıştı.
İkilinin arasındaki son resmi maç ise 8 Aralık 2020'de Camp Nou'da oynanmıştı. Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus deplasmanda Lionel Messili Barcelona'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.
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