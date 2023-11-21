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Messi ve Ronaldo karşı karşıya! Inter Miami - Al Nassr maç yapacak

Messi ve Ronaldo karşı karşıya! Inter Miami - Al Nassr maç yapacak Lionel Messi'nin oynadığı MLS takımı Inter Miami ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, şubat ayında hazırlık turnuvasında karşı karşıya gelecek.