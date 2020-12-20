Messi ve Ronaldo'nun rekor gecesi

Barcelona'Nın yıldızı Messi, Pele'nin Santos'taki gol rekorunu egale ederken, Juventus'ta da Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligde bu yıl en çok gol atan oyuncu oldu.

La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, sahasında ağırladığı Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

PELE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Bu maçta attığı golle, Barcelona formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin Santos'taki rekorunu egale etti.

Kariyeri boyunca Barcelona formasını terleten Lionel Messi, tek bir kulüpte attığı gol sayısıyla rekoru elinde bulunduran Pele'yi yakaladı.

PELE, SANTOS'TA 18 YILDA 643 GOL ATMIŞTI

1975'te MLS ekiplerinden NY Cosmos'a transfer olan Pele, Santos'ta geçirdiği 18 yıllık kariyerinde 643 gol kaydetmişti. Barça formasıyla 643 gole ulaşan Lionel Messi, Pele'nin bu rekorunu egale etti.

Messi bir gol daha atması durumunda Brezilya efsanesinin rekorunu kıracak.

Messi bu sezon çıktığı 17 maçta 9 gol atıp 2 asist yaptı.

PELE'DEN TEBRİK MESAJI

Instagram'dan yaptığı paylaşımla Messi'yi kutlayan Pele, "Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler. Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

RONALDO'DAN YENİ REKOR

Serie A'nın 13. haftasında Parma'ya konuk olan ve bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Juventus, aldığı galibiyetle taraftarını sevindirdi.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri Cristiano Ronaldo (2), Alvaro Morata ve Dejan Kulusevski kaydetti.

Parma'ya 2 gol atan Cristiano Ronaldo, toplamda 9 lig maçında 12 gol atarak, 2020 yılında 5 büyük ligde en çok gol atan oyuncu oldu.