Messi, Zidane ve Beckham bir arada! Efsane karede dikkat çeken detay Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi, David Beckham ve Zinedine Zidane bir araya geldi.

ensonhaber.com Real Madrid'in efsane ismi Zinedine Zidane, eski takım arkadaşı David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin maçını izlemeye gitti. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lionel Messi'yle de buluşan ikili, unutulmaz bir fotoğrafa da imza atmış oldu. Efsanelerin bir arada olduğu kare sosyal medyada büyük ilgi görürken, futbolunun yanı sıra saç stiliyle ünlenen David Beckham'ın dökülen saçları dikkati çekti. "Beckham'a nazar değdi" Sosyal medya kullanıcıları, "Beckham'a nazar değdi. Bir İstanbul'a gelmesi şart." diye konuştu. Bilineceği üzere İstanbul, Avrupa ve Arap dünyasında saç ekim merkezi olarak biliniyor.