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Messi'den 1 gol 1 asist
Barcelona deplasmanda Sevilla'yı 2-0 yenerken, 1 gol 1 asistle oynayan Lionel Messi maçın yıldızı oldu.
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 10:39
La Liga'nın 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi.
Katalan ekibi, Dembele'nin 29 ve Messi'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı. 1 gol 1 asistle oynayan Arjantinli futbolcu karşılaşmanın yıldızı oldu.
SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET
Barcelona, ligdeki son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti. Haftaya 3. sırada başlayan Barcelona, puanını 53'e yükseltti.
Puan tablosunun 4. basamağındaki Sevilla (bir maçı eksik) ise 48 puanda kaldı.