Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
340.670
-3.24%
EXEN Coin
16.45
-1.08%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Messi'den 1 gol 1 asist

    Barcelona deplasmanda Sevilla'yı 2-0 yenerken, 1 gol 1 asistle oynayan Lionel Messi maçın yıldızı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Messi'den 1 gol 1 asist

    La Liga'nın 25. haftasında Barcelona, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi.

    Katalan ekibi, Dembele'nin 29 ve Messi'nin 85. dakikada kaydettiği gollerle maçı kazandı. 1 gol 1 asistle oynayan Arjantinli futbolcu karşılaşmanın yıldızı oldu.

    SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET

    Barcelona, ligdeki son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti. Haftaya 3. sırada başlayan Barcelona, puanını 53'e yükseltti.

    Puan tablosunun 4. basamağındaki Sevilla (bir maçı eksik) ise 48 puanda kaldı.

    Messi den 1 gol 1 asist #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir